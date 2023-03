Tempête Mathis : orages et vent violent, deux départements placés en vigilance orange, 48 en vigilance jaune

Ce jeudi 30 mars, Météo France place deux départements, le Pas-de-Calais et la Manche en vigilance orange vent violent. Des rafales à près de 130 km/h sont attendues.

Après un mercredi 29 mars quasi estivale, avec pour la première fois la barre des 30°C franchie dans un certain nombre de communes en France, notamment dans le Sud-Ouest, ce jeudi 30 mars, le temps se gâte à nouveau.

Météo France vient de placer deux départements en vigilance orange. Il s'agit du Pas-de-Calais et de la Manche qui, dans le cadre de l'arrivée de la tempête Mathis, devraient être touchés dans la journée de vendredi 31 mars, par de violentes rafales de vent à près de 130 km/h qui sont annoncées sur les caps les plus exposés.

Dans son bulletin, les prévisionnistes évoquent "des vents les plus violents et durables" qui concerneront les deux départements placés en vigilance orange. Toutefois, "une large moitié Nord est placée, elle en vigilance jaune (48 départements au total), avec des risques d'averses orageuses très localement et de violentes rafales de vent possibles dès ce jeudi 30 mars soir sur la Bretagne et vendredi 31 mars sur le reste de la moité nord".

Des rafales allant de 100 à 120 km/h attendues

Des rafales pouvant atteindre jusqu'à 100 km/h pourront être relevées. Les météorologues annoncent "des rafales de l'ordre de 100 à 110 km/h dans l'intérieur du Pas-de-Calais et de la Manche, jusqu'à 110 ou 120 km/h sur le côtier exposé". Et d'ajouter : "Le vent se calmera très progressivement en fin de journée avec des rafales qui resteront proche des 90 km/h pendant plusieurs heures."