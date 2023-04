Olemps. Amical de quilles : un déjeuner très fréquenté pour lancer la compétition

C’est un évènement qui a toujours autant de succès : l’Amical de quilles olempien lance traditionnellement la saison des compétitions et les joueurs, tant du club que de ceux des alentours apprécient de venir se "dérouiller" et de tester leur forme avant d’attaquer le championnat le 16 avril.

Mais c’est presque une tradition également qui veut qu’il fasse mauvais ce jour-là, ainsi que me le rappelle Fabien, installé en extérieur près du barbecue sur lequel il fait griller les entrecôtes : "l’année dernière c’était exceptionnel, il faisait beau, ce qui arrive à peu près tous les 10 ans ! Mais ce n’est pas grave et les gens viennent quand même !" Ce que me confirme Sophie Rodolphe, la présidente "on a dû encore annuler les parties mais les déjeuners, par contre, ont encore mieux marché que l’année dernière et le service s’est davantage étalé, ce qui n’est pas plus mal !"

Au final, ce sont plus de 200 repas qui ont été pris entre 8 heures et 13 heures dans une ambiance toujours aussi chaleureuse.

Le terrain de Puech Camp accueillera 2 manches de championnat les 7 mai et 6 juin, une manche vétéran le 3 mai et la coupe d’Aveyron Élite le 30 juin.

Le club alignera 8 équipes seniors messieurs, 5 équipes filles, 1 équipe cadets, 1 en minime et 1 minime en individuel.

L’école de quilles reprendra le 28 avril ; 9 enfants y sont inscrits.