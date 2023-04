Montrozier. Les enfants de l’accueil de loisirs plongés au cœur de la préhistoire

Alain Soubrier, responsable du musée de Montrozier et sa collaboratrice Christelle, sont venus faire une intervention sur la découverte du site archéologique de Montrozier, aux enfants de l’accueil de loisirs de Gages.

Christelle a proposé aux enfants de maternelle et de CP, un atelier de découverte autour de la préhistoire. Ils étaient 18 enfants à venir découvrir et manipuler des reproductions d’objets de cette époque. Ils ont ensuite confectionné une poterie préhistorique, pour clôturer cette aventure unique.

L’après-midi le groupe des plus grands (CE-CM) soit 11 enfants ont pu élargir leur connaissance sur le métier d’archéologue au travers d’échanges et de diaporama. Les enfants se sont montrés très curieux et ont beaucoup de questions intéressantes. Ils ont eu, ensuite la fierté de confectionner un sifflet préhistorique. une journée riche en découvertes.