Rodez : les cavistes ont du goût, à l'approche de la 17e édition du salon du vin

La 17e édition du salon du vin et des vignerons se tiendra à Rodez, les 7, 8 et 9 avril 2023, du côté de la salle des fêtes.

Vendredi de 18 h 30 à 23 heures, samedi de 10 heures à 19 h 30 et dimanche de 10 heures à 17 heures. La 17e édition du salon du vin et des vignerons est ainsi servie les 7, 8 et 9 avril, à la salle des fêtes, par les quatre cavistes ruthénois : Pierre Bonnefous (Cave ruthène, parc des Moutiers et 8 ter rue Combarel), Rémi Costes (Alambic et vieilles bouteilles, 9 rue Aristide-Briand), Guy Cayssials (La cave de Marius, 6 place de la Cité) et Maëlle Falguières (Vins Falguières, 200 rue du docteur Théodore-Mathieu et 37 avenue de Rodez à La Primaube).

Cinquante vignerons (douze par caviste et deux communs), dont quinze nouveaux, ont répondu à l’invitation des organisateurs pour un millésime qui devrait confirmer l’excellent millésime 2022. Cet événement débutera vendredi par une soirée festive, qui donnera la couleur des deux jours suivants avec, parmi les animations, un petit-déjeuner ris d’agneau, dimanche à 8 heures (20€), et une tombola avec un couteau Le Liadou à gagner.

Chaque caviste a livré son coup de cœur

Maëlle Falguières a choisi un Tour de Baulx (grande réserve), un blanc du Domaine Coulet à Saint-Jean-de-Buèges (34), sur l’appellation Terrasses du Larzac : "C’est un assemblage grenache blanc, viognier et vermentino. Ce cépage apporte une note très aromatique. C’est un vin "de gastronomie", avec beaucoup de rondeur, de minéralité, après onze mois d’élevage en barrique. Il se marie bien avec des poissons un peu onctueux (sole, daurade…)".

Rémi Costes a opté pour "Notre histoire", un bourgueil rouge du Domaine de L’Oubliée (37), chez Xavier Courant : "J’ai craqué pour cet excellent rapport qualité-prix, fruit de quatre hectares tout en bio. C’est un vin de Loire avec de la gourmandise, 100 % cabernet franc, proposant un très bel équilibre. Il peut accompagner, notamment, des viandes grillées ou en sauce".

Guy Cayssials a retenu un Château Rouquette-sur-Mer (cuvée Amarante) de 2019, un languedoc de l’appellation La Clape (11), produit par Jacques Bos-cary : "J’ai un faible pour cet assemblage syrah, mourvèdre, carignon et grenache, qui est source de plaisir. C’est un domaine attachant et un vigneron agréable, avec une histoire. Ce vin est idéal pour les plats typiques de notre région".

Pierre Bonnefous a jeté son dévolu sur un Château Les Valentines, un côtes de Provence, blanc de blancs, en IGP Méditerranée de Gilles Pons : "C’est un nouveau parmi les exposants, avec des choses qui sortent de l’ordinaire. Je l’ai aimé parce que c’est bon ! Il est à partager avec des amis, autour de l’apéritif et de plats de l’été, à base de légumes et de poissons grillés ".