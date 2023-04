Pont-de-Salars. Le LSH fait le show dans le nouveau gymnase

Une journée non-stop dans le nouveau complexe sportif de Pont-de-Salars, pour faire connaître son sport et son collectif aux curieux venus en nombre mais c’est aussi pour remercier la municipalité ainsi que les différents élus locaux de leur soutien et de leur implication dans la création de ce gymnase. Les dirigeants et licenciés ont tous mis leurs mains à la pâte pour que cette journée soit un succès et ce fut le cas. La journée débuta dès la matinée avec l’entraînement des plus petits licenciés du club (catégorie babyhand) suivi dès 11 h du premier match de la journée qui opposa l’une de nos équipes moins de 11 à Mende, avec une belle victoire des pitchouns 20 à 8. Puis ce fut autour des moins de 13 garçons d’enchaîner contre Espalion, perdant de peu 23 à 24.

Les moins de 15 garçons, contre Montarnaud ont soldé un match nul 24 à 24. Les moins de 17 filles affrontaient leurs voisines de Saint-Affrique dans un match un peu compliqué, clôturé sur une défaite 18 à 29. En fin d’après-midi, la grosse soirée devait commencer par la réception pour les seniors garçons 2, de l’équipe 3 du Roc, qui malheureusement déclara forfait donnant la victoire aux protégés, mais la réserve a pu quand même faire étalage de son talent face à l’équipe moins de 18 garçons, toute heureuse de pouvoir se montrer dans cette soirée ?

Les seniors garçons 1 clôturèrent la soirée face à une équipe de Saint-Jean accrocheuse, donnant un match indécis jusqu’au dernier quart d’heure, où les noirs et ors prirent le large au score pour s’imposer 33 à 25. Mais ce n’était pas les seules équipes du LSH à évoluer ce week-end. À l’extérieur, la deuxième équipe moins de 11 a perdu face au ROC, les moins de 13 filles, en déplacement à Albi s’inclinent 26 à 15, les moins de 15 filles dans leur phase qualificative pour les finales régionales s’inclinent lourdement face à une imposante équipe de Roques sur Garonne, 40 à 23, et enfin les seniors filles eurent une fin d’après-midi difficile à Espalion, défaite 18 à 30.