Gymnastique : le grand rush avant le jour J pour le club de Rodez

Le Gym club a encore beaucoup à préparer avant la réception d’un événement qui attirera du monde.

À un mois de la finale nationale du Trophée fédéral de Gaf (Gymnastique artistique féminine), qui se déroulera les 12, 13 et 14 mai, le Gym club Rodez manque de temps pour peaufiner l’organisation de cette épreuve qui accueillera près de 6 000 personnes. "Certains comités régionaux ont déjà leur qualification en poche et nous connaissons la plupart des clubs qui viendront. Durant les trois jours de compétition, nous allons accueillir près de 1 300 gymnastes. Mais si l’on ajoute les officiels et les accompagnateurs, c’est environ 6 000 personnes qui seront sur place", précise Séverine Firmin, responsable technique générale du club. "Nous rentrons dans une période un peu difficile car il faut tout gérer, en particulier les réunions de préparation, mais bon… pas de soucis on va y arriver comme à chaque fois ! Pour que cette préparation soit parfaite, le club du Piton s’appuie sur de nombreux bénévoles. Bien que la plupart soit issue du club, la porte est ouverte à tous ceux qui ont envie de venir aider : licenciés et non licenciés. Nous avons trois jours de compétition et il nous faut beaucoup de monde pour couvrir tous les secteurs. C’est pour cela que, même si nous avons déjà beaucoup de bénévoles, nous recherchons en permanence à être le plus grand nombre possible."

Les personnes qui seraient intéressées peuvent contacter directement le club sur l’adresse mail : contact@gymclubrodez.fr. Une réunion d’information est prévue le jeudi 20 avril à 20 h 30 au gymnase Ginette-Mazel.