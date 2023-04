Luc-la-Primaube. Impulser une nouvelle dynamique au commerce local

L’association Clap organisera la fête de la musique mercredi 21 juin.

L’association Clap qui compte 40 adhérents (commerçants et artisans de la commune), coprésidée par Françoise Flottes et Laurence Bru, a tenu son assemblée générale en présence du maire Jean-Philippe Sadoul et de quelques adhérents. Le bureau a retracé les animations de 2022 : la tombola du printemps sponsorisée par le Crédit agricole avec 56 lots de 60 €, la fête de la musique qui malheureusement a été annulée à 20 h 30 à cause d’un orage (merci aux bénévoles présents, au club de basket et à la municipalité pour la mise à disposition des agents et du matériel), décoration des vitrines pour Noël par Mme Ferreboeuf, l’association CLAP prenant en charge 50 € par vitrine par adhérent et la tombola de Noël (5 000 bulletins et 25 bons d’achat de 30 à 100 €). Côté financier, l’association a une trésorerie positive à ce jour. Renouvellement du bureau : coprésidentes Laurence Bru et Françoise Flottes ; secrétaires ; MM. Costes et Albinet ; trésoriers ; Francis Bosser et Angeline Lauzat. Pour ce qui est de l’année en cours, la campagne d’adhésion est lancée. Dans un contexte économique compliqué, le prix de l’adhésion reste inchangé, soit 50 €.

Pour les anciens adhérents, un mail a été transmis avec les différents modes de paiement. Pour les nouveaux qui n’ont pas reçu de bulletin d’inscription s’adresser à l’Insolent, place de l’Étoile ou claplaprimaube@gmail.com avant fin avril 2023.

Tous les nouveaux adhérents seront les bienvenus ! Pour repartir sur de bonnes bases, il faudrait un maximum d’adhérents afin de donner une nouvelle dynamique pour La Primaube ! Plusieurs animations seront proposées tout au long de l’année et toutes les propositions seront les bienvenues. La fête de la musique se déroulera le mercredi 21 juin. Le programme sera communiqué dans les prochaines semaines.

C’est un rendez-vous important de l’association qui rassemble tous les commerçants et artisans, mais aussi qui permet de côtoyer la population dans une ambiance différente en espérant que cette année le soleil sera au rendez-vous ! Les responsables comptent sur vous tous, en tant que membres, bénévoles, acteur engagé dans un projet ambitieux afin de faire rayonner le commerce et l’artisanat primaubois. L’assemblée générale s’est terminée par le partage du pot de l’amitié.