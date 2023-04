Estaing. Le comité d’animation du Causse souhaite étoffer son équipe

Récemment, le comité d’animation du Causse-Le Monastère-Cabrepines organisait son assemblée générale annuelle, salle des fêtes du Causse.

Après un retour sur les manifestations proposées au cours de l’année passée et la présentation d’un bilan financier équilibré, l’association est à la recherche de bénévoles qui souhaiteraient rejoindre l’équipe et dynamiser le Comité avec de nouvelles idées. Un appel est donc lancé à tous ceux qui veulent s’investir et maintenir une vie associative au cœur du village du Causse.

Composition du bureau : Gilles Charre, président ; Coralie Denis, trésorière et Sylvie Dallo, adjointe ; Maryline Andrieu, secrétaire et Christophe Marie, adjoint.

Côté agenda, plusieurs manifestations sont déjà programmées pour les mois à venir : pique-nique au lac des Galens le dimanche 2 juillet, tripous et ball-trap le dimanche 6 août, fête votive au Causse le dimanche 3 septembre, soirée moules-frites le samedi 21 octobre, grillée de châtaignes le 5 novembre.

D’autres projets d’animations sont à l’étude.

L’assemblée se terminait par le verre de l’amitié, puis les membres du comité se rendaient à Curières, au "Petit creux" pour profiter du repas et d’un moment de convivialité tous ensemble.