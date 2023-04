METEO. Tempête Noa : 66 départements en vigilance jaune, pluie, retour de la neige et chute des températures, les prévisions de ce jeudi 13 avril

Ce jeudi 13 avril, la météo en Aveyron et en Occitanie est marquée par le retour du froid et le retour de la neige sur l'Aubrac. En France, 66 départements sont en vigilance jaune en raison de la tempête Noa. Dont deux en Occitanie.

La journée du mercredi 12 avril a été marquée en Aveyron mais aussi dans de nombreux départements par le retour de la pluie.

Ce jeudi 13 avril, c'est un temps frais et instable marqué par une chute des températures avec de fréquentes giboulées qui devrait s'inviter. En Méditerranée, le temps sera plus sec et venté.

De la neige attendue sur l'Aubrac

En Aveyron, les prévisionnistes annoncent pour ce jeudi 13 avril, "un ciel maussade avec de rares éclaircies et des averses qui devraient se produire tout au long de la journée", rapporte Météo Aveyron 12. "Les précipitations devraient rester faibles, la limite pluie-neige devrait se situer autour de 1 000-1 100 m et quelques centimètres de neige sont possibles sur les sommets de l'Aubrac".

Il n'est pas encore temps de ranger les manteaux au placard. Capture d'écran - Météo France

Du côté des températures, en matinée, elles seront comprises entre 2 et 4°c et jusqu'à -1 et -3°c sur les reliefs, en journée les valeurs seront très en dessous des normales de saison comprises entre 7 et 10°c et à peine 1°c sur l'Aubrac.

Baisse des températures, cumuls de pluie

Un front froid qui a fait son retour ce 12 avril "apportant des pluies et de la neige sur l'Aubrac", comme l'indique Météo Sud-Aveyron. "Les précipitations devraient reprendre plus fréquemment dans l'après-midi et en soirée. La limite pluie-neige pourrait s'abaisser jusqu'à 800-900 m demain. Ainsi, 5 à 10 cm de neige sont possibles sur l'Aubrac d'ici vendredi 14 avril, autour de 5 cm sur les sommets des Monts de Lacaune et un léger blanchiment sur le Lévézou. À plus basse altitude, les cumuls de pluie supplémentaires devraient varier entre 5 et 10 mm sur l'Aveyron".

Dans le reste de l'Occitanie

Le froid se généralise aussi dans le reste de la région avec une chute des températures. Le temps sera dégagé avec de belles éclaircies à Montpellier, Nîmes et Perpignan où il fera entre 6°C et 8°C. Néanmoins, le Gard sort son épingle du jeu avec le thermomètre qui grimpera jusqu'à 16° C.

Les prévisions en Occitanie pour ce jeudi 13 avril. Capture d'écran - Météo France

Tempête Noa : vigilance jaune dans 66 départements

Ce jeudi 13 avril matin, 66 départements sont placés en vigilance jaune orage par Météo France. Les perturbations gagnent le Sud-ouest et une partie de l'Occitanie (vigilance orages dans le Gers, vigilance orages et avalanche dans les Hautes-Pyrénées). Les Pyrénées-Atlantiques écoperont également d'une vigilance jaune pluie-inondation, orages, vent, vague submersion et avalanche.