Olemps. Les choristes des Grillons en représentation avec les Jumeaux

Depuis 20 ans, Gilles et Jérôme Noël, les Jumeaux, aiment partager leur expérience professionnelle du chant avec les enfants lors de stages débouchant sur un spectacle.

Ainsi étaient-ils à la 777 vendredi soir pour un concert de grande qualité, autour de la chanson française, mettant en valeur les talents de jeunes choristes très impliqués. Histoire de faire monter rapidement l’ambiance les deux frères ont entamé le spectacle par du Goldman et "Envole-moi" a été repris par une salle très enthousiaste.

Les Jumeaux ont rappelé leur venue précédente pour travailler avec les Grillons, c’était en 2015, et leur plaisir de revenir dans cette petite école familiale et chaleureuse. Le concert d’une heure trente a alterné chant choral et reprises des Jumeaux.

Tout un programme

Quelques belles prestations de solistes sont à noter comme celle de Sohen, 5 ans, avec ses copains de maternelle pour une adaptation des "crayons de couleur" pleine d’allant ! La soirée était placée sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité.

Elle avait démarré dès 18 h avec un buffet offert par l’APPEL avec des plateaux gourmands confectionnés par la maison Fontanié – Douls et les fouaces et le pain fournis par Ghyslain Anglade, tous deux papas d’enfants de l école. Les Jumeaux sont venus 7 journées pleines aux Grillons pour créer, avec les 105 enfants que compte l’établissement, un esprit soudé de chorale.

Rigueur et écoute étaient de mise mais toujours dans un climat bienveillant et cela se ressentait devant la joie des chanteurs et leur complicité avec leurs chefs de chœur. Les enseignantes ont, pour leur part, travaillé entre chacune des interventions l’apprentissage des chansons. Une belle collaboration tripartite pour un beau résultat !