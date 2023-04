Saint-Saturnin-de-Lenne. "L’élan de Saint-Sat" a vu le jour

Les habitants apprécient les activités socioculturelles qui s’installent sur la commune ; ils souhaitent les voir se développer encore et surtout se pérenniser. Dans ce but, une association socioculturelle loi 1901, "L’élan de Saint Sat" a été créée récemment. Le conseil d’administration est formé de 15 membres et parmi eux 6 élus. Réuni le 8 mars, le CA a désigné les membres du bureau : Corinne Augade, présidente ; Gigi Bouniol, vice-présidente ; Thierry Rosières, trésorier ; Marc Vasseur, trésorier-adjoint ; Yves Bioulac, secrétaire ; Laurent Molinier, secrétaire-adjoint. "L’élan de Saint Sat" a pour objet toute activité culturelle, ludique, festive, sportive, créative… à caractère collectif ou individuel. Dans l’immédiat, sont concernés les ateliers créatifs destinés aux enfants, un atelier de poterie pour adultes, l’animation du tiers-lieu et, personne ne doute que bien d’autres activités suivront.