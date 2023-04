Nauviale. Anthony vient de s’installer en tant que dépanneur informatique à domicile

Le magasin Da informatique situé en bordure de la RD 840 à Nuces a fermé ses portes voici quelques semaines. Ouverte en 2018, l’entreprise a subi de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire et de ses impacts économiques. Faute de voir leur horizon s’éclaircir, Damien Boscus et Anthony Bression ont dû se résoudre à mettre la clé sous la porte. Ce revers n’a pas découragé Anthony, passionné d’informatique et bricoleur dans l’âme, qui n’a pas hésité à rebondir en créant une micro-entreprise multiservices. "Bression Services" assure en effet les dépannages informatiques à domicile ainsi que d’autres petits travaux dans la maison (montage de meubles, bricolages divers…). Anthony prend ainsi un nouveau départ en mettant son expérience et sa disponibilité au service d’utilisateurs qui ne sont pas forcément des pros de l’informatique et qui se retrouvent souvent démunis face à la panne ou au bug.

Contact : BressionServices Tel : 06 52 58 95 17

bression.services@gmail.com