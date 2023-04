Bozouls. L’eau et les enjeux environnementaux au programme des jeunes élus

Le conseil municipal des enfants s’est réuni récemment sur un sujet sensible et ô combien d’actualité : l’eau. C’est en présence d’Audry Batut, ingénieur technique chez Véolia pour la production et la distribution de l’eau potable sur le syndicat d’eau Montbazens- Rignac, que Sabine Klein-Tourette, adjointe à la mairie, ouvrit la séance sur le thème de l’environnement, avec un accent plus particulier mis sur l’eau, qui représente le fil conducteur de cette année.

La séance s’est articulée autour de trois ateliers ludiques, auxquels les enfants ont participé en groupe de 4 ou 5. Des questions à choix multiples, des énigmes, les connaissances sur l’environnement et l’eau ont été complétées par des informations données par les animateurs du jour. Après avoir tourné sur les trois ateliers, les enfants se sont retrouvés autour de l’arbre "Mission Ressourceur".

Forts de cette triple sensibilisation, il a été noté symboliquement l’implication et les actions à mettre en place pour économiser l’eau sur des magnets affichés sur cet arbre. Les éco-gestes qui ont été retenus : prendre une douche plutôt qu’un bain ; durée de la douche de 5 minutesmaxi ; installer un récupérateur d’eau de pluie dans le jardin pour arroser ; équiper les robinets de mousseurs... "Le double objectif de la séance était de sensibiliser les jeunes élus aux éco-gestes, à les mettre en place, mais aussi de travailler sur comment communiquer et sensibiliser l’ensemble des Bozoulais. Plusieurs pistes ont été notées et nous continuerons à travailler sur ce sujet important et essentiel qu’est la ressource en eau lors de nos prochaines rencontres", a précisé Sabine Klein-Tourette. Les enfants sont tous repartis avec des goodies offerts par Véolia,

En fin de séance, Océane, jeune élue, est intervenue pour donner des explications sur les différents types d’abeilles, l’importance d’installer des pièges à Frelon ; ceci suite à un échange qu’elle a eu récemment avec un apiculteur, une fiche explicative sur le sujet a été remis à chaque élu(e).