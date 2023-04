Montrozier. Photoreflexes au musée Fenaille

Récemment, les photographes amateurs de l’association Photoreflexes ont investi le musée Fenaille dont l’équipe les a chaleureusement accueillis à l’ouverture des portes. Sylvie Hannoyer, animatrice des cours et sorties au sein de ce club de passionnés, les avait invités à découvrir et redécouvrir le musée dans une humeur plutôt "hors collection". Leur défi ? Photographier davantage l’écrin qui abrite les collections que les collections elles-mêmes, sans pour autant les ignorer. En effet, les musées attirent pour leurs objets mais jamais pour tout ce qui permet de les conserver, de les éclairer, de les mettre en valeur, de les observer. Des chaises, en passant par les vitrines, les fenêtres, les spots, les jeux d’ombres et de lumière, les jeux de couleurs, les cinq passionnés de photographie du jour avaient de quoi exprimer toute leur créativité. Bien évidemment, les collections ont eu aussi leur place sur les photographies réalisées ce jour-là. Le musée Fenaille leur a offert tout cela en plus d’un cadre exceptionnel, mêlant patrimoine architectural ancien et patrimoine architectural moderne. De quoi varier les plaisirs photographiques ! Pour voir le résultat de leurs investigations, n’hésitez pas à visiter leur site internet (photo-gages.org) mais aussi leur page Facebook intitulée Photoreflexes, les cours photos à Gages-Montrozier.