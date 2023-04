Rodez : quand les entreprises recrutent directement au lycée Monteil

Au lycée Monteil de Rodez, la troisième édition de la journée de rencontres entre élèves et entreprises locales a eu lieu mercredi 19 avril.

La méthode du "job dating" est connue et reconnue. Mais lorsqu’elle vient directement s’installer au cœur des établissements scolaires, tout le monde est unanime : "C’est une excellente option pour le recrutement". Le lycée Monteil, qu’on ne présente plus, l’a bien compris.

Troisième édition

Voilà trois ans qu’il organise chaque année une journée de rencontres entre ses élèves en filières professionnelles et plusieurs entreprises locales. Mercredi 19 avril, pour la troisième édition, elles étaient une vingtaine à chercher leurs employés de demain dans de nombreuses filières : CAP électricien, monteur en installations sanitaires, bac pro en installateur chauffage et climatisation, en produits mécaniques…

120 jeunes

Et bien d’autres ! En tout, ce sont 120 jeunes qui ont pu s’entretenir avec les chefs d’entreprise. Et certains ne sont pas repartis sans rien. La société ATS Laser, installée à La Loubière, avait par exemple recruté trois personnels l’an passé. "Et ils sont toujours dans l’entreprise", confiaient ses représentants, hier.

Au plus grand bonheur de tous et surtout de Jean-Marc Riols, directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques du lycée Monteil. Et des élèves, heureux de voir autant de perspectives s’offrir à eux lors d’une seule journée…