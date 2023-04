METEO. Des orages à Rodez et en Aveyron pour le premier week-end des vacances, voici les prévisions

Les vacances de printemps sont lancées à Rodez et en Aveyron, comme dans toute la zone C. Si la dernière semaine avant les congés a été plutôt belle sur le Piton, le week-end s'annonce bien triste.

À compter de ce samedi 22 avril 2023, la zone C entre en vacances scolaires, pendant deux semaines. En Aveyron et à Rodez, ces derniers congés avant l'été ne démarreront pas forcément de la meilleure des manières dans le ciel...

Temps humide à Rodez

Ce samedi, sur le Piton, les températures resteront douces puisqu'elles ne descendront pas sous la barre des 10°C avant la tombée de la nuit. Mais ce sera bien l'une des seules satisfactions de la journée où la pluie sera l'actrice principale. Des rafales à 45 km/h sont à prévoir dans la matinée.

Journée bien triste à Rodez, samedi 22 avril 2023. Météo France - Capture d'écran

Même ambiance pour dimanche, avec des pluies qui se présenteront dans l'après-midi, après une matinée déjà bien grise. Si le thermomètre grimpera tout de même jusqu'à 16°C, des rafales à 40 km/h viendront aussi perturber ce 23 avril, à Rodez.

16°C, mais un temps très perturbé à Rodez, dimanche 23 avril 2023. Météo France - Capture d'écran

Week-end pluvieux en Aveyron

Le ciel ne sera pas plus clément dans le reste de l'Aveyron, samedi. La pluie sera au rendez-vous sur la totalité du territoire. Météo France, qui a placé le département en vigilance orage, prévoit une atmosphère électrique du côté de Salles-Curan, Millau et Sévérac-le-Château. Comme à Rodez, la température franchira les 10°C partout au plus fort de la journée. C'est à Saint-Affrique qu'il fera le plus doux, avec 16°C.

Pluie et orages sur l'Aveyron, samedi 22 avril 2023. Météo France - Capture d'écran

Pour dimanche, la grisaille et la pluie toucheront encore une grande partie de l'Aveyron, même si les températures seront en hausse par rapport à samedi. Mais le sud du département verra le soleil faire de très belles percées dans l'après-midi. Nant (19°C), Millau (20°C), Saint-Affrique (21°C) et Belmont-sur-Rance (21°C) vivront un beau 23 avril.