Commerçants : revenir aux fondamentaux

L’assemblée générale des commerçants non sédentaires a attiré de nombreuses personnes à Decazeville. La profession a notamment souffert avec le Covid.

L’assemblée générale des commerçants de France de l’Aveyron, du Lot et du Tarn s’est tenue à Decazeville, espace Ségalat. Cindy Lopes, présidente du syndicat de l’Aveyron, et Alain Pendariès, président du syndicat du Lot, ont accueilli l’assistance qui comptait de nombreux élus du territoire et même de plus loin, Maurs, Albi, etc., ainsi que des représentants des trois chambres consulaires, dont Lionel Bonnefous pour la CCI de l’Aveyron.

Monique Rubin, présidente de la Fédération nationale des syndicats des marchés de France, a ouvert les débats par un tour d’horizon : les vide-greniers illégaux et le travail au noir ont été évoqués, tout comme les marchés de producteurs et la consultation des organisations professionnelles, se réjouissant que les marchés dans les petites villes et villes moyennes conservent encore leur place.

Mais rien n’est simple. Au niveau départemental, Cindy Lopez et Alain Pendariès ont dressé une photographie de la profession en ce début d’année 2023. Le Covid a été "mortifère" pour les activités des commerçants non sédentaires sur le domaine public. Il est urgent de revenir aux fondamentaux se sont-ils exclamés : "sanctuariser les places des marchés, respect de la loi fondamentale sur la libre concurrence, respect total de l’égalité pour tous, les maires doivent gérer les marchés dans la sécurité, la salubrité et la maîtrise des coûts d’exploitation, rien dans la loi ne peut interdire un vendeur de changer le produit qu’il commercialise, le produit vendu ne peut être un critère de place, c’est la concurrence qui a seule vocation à créer l’équilibre sur les marchés".

Une attention particulière a été portée sur l’attribution des places qui ne doivent pas dépendre du bon vouloir du gestionnaire ou de ses représentants. Deux critères demeurent justes et incontestables : l’ancienneté de la demande ou le tirage au sort. D’autres informations ont été apportées notamment sur le tri sélectif.

Rappel sur l’attribution des places

Cindy Lopes s’est félicitée de la bonne entente entre les commerçants non sédentaires (ils sont 350) et les mairies en Aveyron, avec une petite exception vis-à-vis de la ville de Rodez. Au niveau local, l’augmentation des frais d’électricité s’est faite en totale concertation avec les commerçants, précise Christian Murat.

Deux trophées ont été remis pour les meilleurs placiers 2023 : Brigitte Zarate, placière à Decazeville, et Bruno Valette, placier à Millau. Le maire de Decazeville François Marty a été remercié pour avoir accueilli cette assemblée générale. Enfin, une demande surprise a été adressée à Mme Marty (élue de la mairie d’Albi) pour être la prochaine ville organisatrice du 103e congrès des Marchés de France, sa réponse fut un grand "oui", avec beaucoup de fierté.