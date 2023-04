Laissac-Sévérac l'Église. L’alimentation du jeune enfant était au cœur d’une soirée d’information et d’échange

Une soirée d’informations et d’échanges sur le thème de l’alimentation, animée par Marie Julie Falguières et Isabelle Torrès, infirmières puéricultrices du service de PMI d’Espalion, a été proposée aux familles et aux professionnelles de la crèche "guiMauve". Récemment, les parents et les professionnelles de la petite enfance se sont retrouvés dans les locaux de la crèche afin d’échanger sur ce sujet fondamental : l’alimentation.

En effet, les nouvelles recommandations sur l’alimentation et la diversification alimentaire pour les jeunes enfants peuvent questionner parents et professionnelles. C’est donc afin de les accompagner au mieux et de leur permettre une bonne appropriation de ces nouvelles recommandations que la crèche "guiMauve" a organisé cette rencontre et c’est sous forme de questions-réponses que s’est déroulé ce débat.

Ce fut l’occasion d’un agréable moment de partage entre parents et professionnelles.