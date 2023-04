Espalion. Match au sommet gagnant pour l’équipe seniors 2

Ce samedi soir les Seniors 2 du HBCE recevaient le Handball club de Flourens. Des Toulousains leaders et invaincus de cette poule haute. Autant dire l’importance de ce match au sommet entre le premier et le second. Les deux équipes se présentaient avec leurs effectifs au complet.

Le HBCE rentrait parfaitement dans ce match, avec énergie, motivation et abnégation. Si bien qu’un chassé-croisé voyait les deux équipes au coude à coude lors de la première mi-temps pour un score de 13 à 14 en faveur des visiteurs.

La seconde période débutait sur un rythme identique jusqu’à la cinquantième minute lorsque le HBCE prenait le score en sa faveur, ne lâchait rien et maîtrisait parfaitement sa fin de match afin d’obtenir une belle victoire 31 à 28.

Match d’un très bon niveau, engagé, plaisant à regarder, avec l’apport bénéfique de trois joueurs de moins de 18 ans prometteurs. L’envie, la solidarité étaient au rendez-vous ce samedi soir côté HBCE, si bien que les compliments des supporters descendaient des tribunes et faisaient plaisir à entendre.