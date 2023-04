Cransac. Un second médecin attendu sous peu

à peine élu maire de Cransac, en remplacement de Michel Raffi, Bernard Canac a dirigé son premier conseil municipal, au cours duquel il a notamment précisé : "Au niveau rémunérations, les élus cransacois ont renoncé à deux majorations auxquelles ils pouvaient prétendre. L’une de 50 % en tant que commune Station Classée de Tourisme et la seconde de 20 %, en s’appuyant sur la loi Engagement et proximité. Les indemnités seront réparties sur sept personnes au total, sans augmentation de l’enveloppe globale. Le montant des indemnités prévues au budget reste donc inchangé".

Une fois les nombreuses commissions municipales composées, le nouveau maire cransacois Bernard Canac a donné deux informations. La première sur la présence médicale : "Dans les semaines à venir, nous allons accueillir un second médecin à Cransac. C’est très bien pour la patientèle locale et curiste et c’est totalement de notre fait. Pour autant, nous continuons à prospecter, car il nous faut continuer à battre le fer tant qu’il est chaud et ne rien lâcher pour arriver à trouver d’autres médecins prêts à s’installer sur notre ville".

La seconde information est "la déconstruction annoncée avant l’été d’une des barres de la cité du Stade. Sur la surface récupérée, Aveyron Habitat aurait l’intention de matérialiser six pavillons. Ce qui est très bien pour accueillir des familles", a conclu le maire cransacois.