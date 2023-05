Football : "Parfois tu es touché par la grâce", Mpasi décrypte son immense match au Havre, malgré la défaite de Rodez

Auteur d’une énorme prestation contre le HAC lundi soir, le gardien ruthénois Lionel Mpasi a finalement terminé par céder et encaisser un but contre son camp d’Antoine Valerio à la 89e minute. Entretien.

Vous avez été complètement dominé pendant toute la partie par le leader. Pourtant, vous n’avez perdu que 1-0 sur un coup du sort à la 89e minute… Quel est votre premier sentiment ?

De la grosse déception. Sur la physionomie du match, c’est mérité, car on a beaucoup souffert. On a essayé de se battre, mais on est venu perdre 1-0 chez le leader. C’est comme ça, il faudra se relever samedi.

Quel était l’état d’esprit du groupe dans le vestiaire après le match ?

Tout le monde était dépité. C’est dur de perdre comme ça, 1-0, à la dernière minute. Et comme on est des compétiteurs, on est dépités.

À titre personnel, vous avez réalisé une immense partie, avec de très nombreux arrêts. Comment gère-t-on ces matches lors desquels on doit faire face à des vagues d’attaques adverses incessantes ?

Quand tu es gardien de but, c’est le top de passer des soirées comme celle-là. Il n’y en a pas beaucoup dans ta carrière, mais parfois c’est comme ça, tu es ultra-sollicité et tu es touché par la grâce. J’ai essayé de me battre comme tous mes coéquipiers, mais malheureusement, ça n’a pas payé…