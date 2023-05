Olemps. 359 élèves ont participé aux rencontres départementales de lecture à voix haute

Mardi après-midi il y avait une belle animation du côté de la salle 7-77 puisqu’y étaient organisées les rencontres départementales de lecture à voix haute pour le plaisir de redécouvrir et s’approprier les textes lus à voix haute et de pouvoir les partager. Et pour cela, améliorer son articulation, reconnaître les temps de pause, retrouver les liaisons qui donnent à la langue française sa fluidité.

18 classes du département (16 classes de CM1-CM2 et 2 classes de 6e) soit 359 élèves de cycle 3 ont participé à cette journée, soit 13 classes en présentiel et 5 classes en distanciel avec vidéo. Chaque classe était représentée par une doublette avec une durée de lecture à haute voix pendant 2 minutes, les textes ayant été, au préalable, longuement travaillés en classe. Deux jurys étaient constitués, un d’enfants et un d’adultes qui ont remis chacun un prix "coup de cœur" et un 1er prix sanctionnés par un diplôme et des livres. Tous les enfants ont eu droit à un diplôme de participation à ces rencontres et toutes les classes à une dotation en livres.

C’est Sylvie Lopez, en présence de Mme Lalanne, inspectrice de l’Éducation nationale, qui a procédé à la remise des récompenses aux CE2-CM de l’école de Compolibat (1er prix du jury enfants), aux CE-CM de Najac (coup de cœur enfants), aux CM2-6e de l’école Puits-de-Calès et du collège Marcel-Aymard (1er prix adultes) et aux CM1-CM2 de l’école de Clairvaux (qui a participé en vidéo).

Rendez-vous est déjà donné pour 2024 afin de partager à nouveau la joie de lire à voix haute.