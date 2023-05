Des fouilles au musée de Montrozier

Dans le cadre de l’initiation archéologique, le musée de Montrozie a proposé, pendant deux mercredis de suite, un atelier de fouilles paléontologiques aux enfants et leurs parents. M. Soubrié a souligné un nombre d’inscriptions en hausse chaque année. Il ajoute que l’idée de cette activité est de faire découvrir le métier et le travail en équipe. Une fois la fouille établie par chacun, on découvre un vestige. Le but est de le reconnaître, de savoir à quoi il sert et surtout en quelle matière il est. Ensuite M. Soubrié éveille les consciences de ces enfants afin qu’ils identifient l’outil et situent l’époque à laquelle il était l’objet indispensable de l’homme.

L’activité était tellement prenante que certains parents accompagnateurs ont aidé leurs enfants dans les bacs de fouilles.

Un bel après-midi d’instruction archéologique, sous les premières chaleurs de printemps.