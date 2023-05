Olemps. Un conseil municipal en trois points

Le dernier conseil municipal public, lundi dernier, portait principalement sur 3 points qui ont été votés à l’unanimité.

La désignation d’un déontologue, en la personne d’Hervé Olivier, permettra à la mairie de "consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques". Il accompagnera les élus afin de prémunir ces derniers contre les risques juridiques et, en particulier, les risques de poursuites pénales liées, notamment, aux situations de conflits d’intérêts dans lesquels ils pourraient de trouver.

Ses avis n’auront toutefois qu’une valeur consultative, l’élu restant seul responsable de la décision de s’y conformer ou non.

La demande d’une subvention de 1 000 € à la Région Occitanie pour le spectacle "Nougaro via Alsina" sélectionné par la commission "vie associative et culturelle".

Rappelons que, dans le cadre de sa politique de soutien au spectacle vivant la Région a mis en place un système d’aide à la diffusion concernant des équipes artistiques régionales, une aide à hauteur de 40 % maximum du cachet.

Le coût supplémentaire de 700 € pour la prestation d’un archiviste dans le cadre du déménagement des archives au Manoir et du tri de toutes les archives.

Le traitement des archives a été réalisé de janvier à mars 2022 par le Centre de Gestion de l’Aveyron et a permis un tri entre ce qui devait être conservé (130 ml d’archives) et répertorié numériquement et ce qui était réglementairement éliminable soit 39,78 ml qui ont été éliminées.

Le prochain conseil municipal public est programmé au 3 juillet.