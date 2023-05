Olemps. Portes ouvertes à l’école de foot

La fin de l’année scolaire est généralement la période où les enfants manifestent leur désir de s’inscrire dans une association sportive à la rentrée. Afin qu’ils puissent le faire en connaissance de cause, le club de foot leur propose de venir tester la discipline lors de journées portes ouvertes.

Pour les années 2014-2015-2016-2017-2018, stade Henri-Montal, à partir du samedi 3 juin, de 10 h à 11 h 30. Années 2012 et 2013, stade Henri-Montal le mercredi de 18 h à 19 h 30. Années 2010 et 2011, stade Henri-Montal le mercredi de 18 h à 19 h 30. Années 2008 et 2009, stade de La Garrigue à partir du lundi 5 juin de 18 h 15 à 19 h 45. Année 2007, stade de La Garrigue à partir du lundi 5 juin de 18 h 15 à 19 h 45.

Pour plus de renseignements contacter Sébastien Fabre au 06 20 31 31 06).