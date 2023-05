Trémouilles. Une lecture à haute voix très "magique"

Ce sont Leia et Mathias qui ont lu le texte lors de la journée Rencontres départementales de la lecture à haute voix.

Dans la salle multigénération 7.77 en montant sur l’estrade avec pupitre devant de nombreux écoliers de CM1-CM2 et 6e étaient à l’écoute dans un silence de cathédrale.

L’aventure avait commencé en classe pour tous les élèves par le choix du livre "Le magicien d’Oz", puis l’apprentissage de cette lecture en répondant à des critères très précis : débit de mots à la minute, le ton à prendre, la gestuelle qui peut accompagner…

Et le jour "J" avec leur maîtresse Orsolya et une maman accompagnatrice, le sac à dos pour le pique-nique préparé, l’épreuve pour les deux lecteurs s’est déroulée sans trac mais avec beaucoup d’application.

Le jury composé de jeunes tirés au sort et d’adultes (libraire, conseiller pédagogique…) était présent au plus près avec attention et considération.