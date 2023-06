Télévision, Cannes, ambassade d'Ukraine, chanteuse : l'offensive de charme des gants de Millau pour devenir patrimoine de l'humanité

Via la Maison Fabre, l'entreprise millavoise très "people", les gants de Millau, candidats à une inscription de sauvegarde au Patrimoine culture immatériel de l’Unesco, font du forcing médiatique pour faire parler d'eux. Mais la route est longue...

Olivier Fabre est le directeur de la Maison du même nom, fabricant de gants à Millau, l'un des fleurons historiques artisanal et industriel du Sud-Aveyron. Mais Olivier Fabre est aussi à la tête de l'association pour la Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel du Pays de Millau, qui bataille depuis des mois pour une reconnaissance du métier de gantier à Millau par l'Unesco, qui passe obligatoirement par l'inclusion des "pratiques et savoir-faire liés à la ganterie en pays de Millau" sur la liste de l’inventaire national du Patrimoine culturel immatériel en 2023.

Les traditions et savoir-faire de l'Aveyron culturellement non reconnus au niveau national, sauf un ou deux

Une inscription ardue dans cet inventaire à la Prévert où les traditions et savoir-faire issus de l'Aveyron sont plutôt rares... pour ne pas dire inexistants. Un seul événement aveyronnais inscrit dans la catégorie "Partiques sociales et festives" de cet inventaire officiel, c'est la Saint-Bourrou de Marcillac. Et si les quilles de huit apparaissent dans la catégorie "Jeux", elles n'y sont pas tout à fait une spécificité typiquement aveyronnaise.

Les traditions et savoir faire de l'Occitanie y sont là aussi des plus rares, contrairement à la Nouvelle Aquitaine voisine qui a fait reconnaître par le ministère de la Culture bon nombre de ses spécialités, du carnaval de Brantôme au mégalithe de Pierrefitte, en passant par l'élevage du boeuf gras bazadais. Du Pays basque au Lot-et-Garonne, en passant par les Landes et le Périgord, il semblerait que le Sud-Ouest a fait reconnaître toutes ses spécialités, alors que les départements d'Occitanie, eux, pensaient visiblement à autre chose...

Si la fabrication des gants de Millau est reconnue comme "Savoir et savoir-faire" de l'inventaire national du Patrimoine culturel immatériel, elle sera la première spécialité de l'Aveyron à être inscrite dans cette catégorie... Mais pas la première dans la fabrication de gants, puisque la ganterie de peau à Saint-Junien (Haute-Vienne) en fait partie depuis 15 ans. Et que l'un des concurrents de la Cité du gant pour être classé comme patrimoine immatériel à l'Unesco, les couvreurs zingueurs des toits de Paris, y figure depuis 2017

Beyoncé en insecte, Cannes et télé, une opération séduction tous azimuts

Autant dire que faire partie de l'inventaire national est la priorité numéro 1 des défenseurs du gant de Millau. Alors tout est bon pour se faire voir, et Olivier Fabre, son association et sa Maison du même nom, très versée dans le luxe, les paillettes et le show-biz, ont fait feu de tout bois pour s'afficher partout. Les représentants de la Cité du gant les ont pris ainsi le 10 mai lors d'une audience à l'ambassade d'Ukraine à Paris, pour "évoquer le 3e colloque international de la candidature des savoir-faire".

Audience à l’Ambassade d’Ukraine @UKRinFRA pour évoquer le 3e colloque international de la candidature des savoir-faire liés à la ganterie en pays de #Millau au PCI.

« Le repas des paysans et des artisans au service de la transmission et de la paix », l’Ukraine sera à l’honneur. pic.twitter.com/QX68gQuTCk — Olivier Fabre (@fabreolivier) May 10, 2023

Plus encore ? Ce sont les gants de Millau qui ont transformé la méga-artiste Beyoncé en insecte pour sa tournée internationale "Renaissance tour" qui se déroule jusqu'au 28 juin en Europe et en France (après Paris le 26 mai, Marseille le dimanche 11 juin).

Avec l'aide des équipes de Mugler qui ont concocté la carapa... pardon, le costume de Beyoncé, la Maison Fabre a elle fabriqué une "paire de gants long en cuir d’agneau verni" pour parachever la transformation.

Le joli mois de mai, c'est aussi l'heure du festival de Cannes, et quoi de mieux pour les gants de Millau que de faire un tour sur le tapis rouge du Palais des festivals. Ce qui fut le cas grâce à la chanteuse et comédienne Julie Armanet, à l'occasion de la présentation du film "Rosalie", de Stéphanie Di Giusto.

Et après un petit tour à New York toujours aux mains d'une chanteuse, à savoir Caroline Polachek, à l'occasion de la sortie de son nouvel album...

... Les gants de Millau ont été ce mardi 6 juin à l'honneur du 13 Heures de TF1, présenté par la "compatriote" villefranchoise Marie-Sophie Lacarrau.

L'histoire ne dit pas quand ses défenseurs sauront si la fabrication du gant de Millau, qui représente aujourd'hui 5 ganteries et 117 emplois pour un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros, entrera ou non dans l'inventaire national du patrimoine, mais ils ne vont pas rester les bras croisés en attendant. En septembre 2023, les professionnels millavois, en manque de main d'oeuvre (135 emplois pourraient voir le jour), envisagent de lancer une formation de gantier.

En attendant de prochaines apparitions "people" du gant de Millau...