Cyclisme - Roc laissagais : Théo Charnay porte Laissac à l’international

Le Provençal licencié au Vélo club Laissac depuis plus d’une dizaine d’années sera au départ du championnat d’Europe de VTT marathon dimanche 11 juin. Et il est le seul Aveyronnais à enchaîner les kilomètres sur la coupe du monde.

"Mon objectif du week-end, ce serait de faire plaisir à Pierre (Boyer, organisateur du Roc laissagais et président du Vélo club Laissac). Mais peut-être pas en devenant champion d’Europe, parce que ça risque d’être compliqué", rigole Théo Charnay.

Le Mourièsen (Bouches-du-Rhône) de 30 ans, qui roule avec le maillot du VCL depuis douze ans, sera un des rares représentants aveyronnais sur l’épreuve des championnats d’Europe de VTT marathon dimanche 11 juin (lire ci-dessous). Mais cela fait déjà longtemps qu’il porte le maillot laissagais sur la scène internationale.

Coupe du monde, championnat d'Europe et du monde...

Il y a seulement quelques jours, Théo Charnay était à Finale Ligure, dans le nord-ouest de l’Italie, pour la deuxième manche de la coupe du monde de la discipline. "J’étais bien, avec de bons watts, mais je suis parti à bloc et j’ai temporisé à bloc, sourit-il avant de souffler : Et j’ai fini 92e sur 108 ! C’était dur, et dimanche ça va être encore plus dur." Mais le coureur laissagais pourra compter sur sa connaissance du terrain : ce sera sa dixième participation au marathon du Roc. "J’ai fait toutes les éditions depuis mes 20 ans, sauf une année où j’étais à l’étranger pour mes études", se souvient celui qui vient de boucler ses études de médecine.

Et après un peu de repos, et plusieurs heures d’entraînement mercredi, jeudi et hier, Charnay se remet en selle pour son premier championnat d’Europe. "Je ne sais pas si j’aurai beaucoup progressé en une semaine mais j’avance déjà mentalement. Mon objectif est de faire mieux que le week-end dernier, pour prouver que je peux m’améliorer. Si je peux finir dans la première moitié et dans les trente minutes de la tête de course, ce serait super !", ajoute le coureur, qui a arpenté les chemins des Palanges en coupe du monde, comme avec le maillot de l’équipe de France lors du championnat du monde 2016.

Un habitué du Roc laissagais devenu local

C’est chez les jeunes qu’il a commencé à tisser des liens avec l’Aveyron. Bien avant de s’élancer sur les longues distances. "J’ai commencé par le cross-country et vers l’âge de 15-16 ans, on s’est rendu compte avec mes parents que j’étais meilleur sur le long : je n’étais pas fatigué à la fin des courses. Alors à 18 ans (l’âge limite), je me suis tourné vers le marathon."

Une période qui coïncide avec son arrivée à Laissac. "En discutant avec Pierre, on a sympathisé et j’ai pris ma licence", se remémore Charnay qui "adore représenter le club en coupe du monde". Et fera une nouvelle fois briller le bleu du maillot laissagais parmi les étoiles du VTT marathon.