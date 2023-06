Campuac. Un artisan tourné vers l’avenir

Yannick Sabo, opérateur sur commandes numériques crée son entreprise "DCY Aménagement" au Fouillet de Campuac. Il est spécialisé dans l’aménagement de véhicules utilitaires (fourgon de toute sorte). Mais aussi : kits bois, plancher antidérapant personnalisable, étagère, isolation le tout sur mesure. Pose en atelier ou à domicile. Et encore prestataire d’usinage, découpes, gravures tous matériaux, etc. sur machine numérique et laser.

E mail : dcy.amenagement@gmail.com.

Tel : 06 81 82 29 04

Nous sommes heureux d’accueillir Yannick, un enfant du pays, qui se lance dans un métier d’avenir et lui souhaitons pleine réussite. N’hésitez pas à le contacter et lui rendre visite au Fouillet.