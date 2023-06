Montrozier. Le public au rendez-vous pour le spectacle Gags à Gages

Samedi dernier, la salle municipale de Gages était pleine de monde. Parmi l’assistance, l’on notait la présence du maire Laurent Gaffard, de Mme Raffy et Mme Apesteguy, conseillères municipales. Tout le monde était là pour le spectacle de fin de saison de la troupe Gags à Gages. Pour débuter, ce sont trois adaptations écrites par le président André Herreman - que tout le monde appelle Dédé- qui ont été jouées par des enfants, avec talent et émotion. Après un court entracte où chacun pouvait se désaltérer, le spectacle reprenait. C’est justement Dédé qui prenait le micro pour saluer et remercier le public présent. Un petit mot était adressé à au maire qui s’avançait jusqu’à la scène pour exprimer à son tour un mot de civilité en direction de l’assemblée.

Ensuite, Dédé annonçait la troupe des adultes que tout le monde attendait. Mais aussi Virginie, jeune femme souffrant du syndrome autiste Asperger et qui joue avec courage et volonté. Une pièce sortie tout droit de l’imaginaire de Dédé.

Dès les premières minutes, la troupe a très vite emporté l’assistance dans une joyeuse aventure où les rires et les pitreries s’enchaînent.

Le rideau s’est baissé sous les applaudissements. Merci Dédé pour cette soirée de rire et d’émotion.