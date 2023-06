Montrozier. Le programme estival du centre de loisirs

Le centre Accueil de loisirs présente son programme pour les vacances d‘été du 10 juillet au 1er septembre. Pour le mois de juillet : programme et animations diverses autour de l’eau et animation cirque (à la recherche du clown). Plusieurs sorties sont prévues : jeudi 13 juillet au lac de Baraqueville, 21 juillet au festival Capmomes, 25 juillet à la ferme pédagogique "les Bornottes", jeudi 3 août au Vallon de Villaret. Pour le mois d’août le thème sera sur le voyage en Europe avec construction d’un arbre à drapeaux européens et animations autour de l’Espagne, l’Angleterre, la Norvège et l’Italie. D’autres activités et sorties seront proposées. Permanence d’inscription mercredi 21 juin de 9 h à12h et de13 h 30 à18 h 30 et samedi 24 juin de 10 h à13 h à l’accueil de loisirs. Il est viviement conseillé d’inscrire les enfants au plus vite au 05 65 42 23 58 ou 06 02 35 33 00. Mail : alsh.frgages@yahoo.fr. Site internet : accueildeloisirs-gages.jimdo.com