Aveyron : un appel est lancé sur internet pour financer "Cantou", la bière de Curières

Gabin Balitrand et Lilian Fabre, tous deux du Nord-Aveyron, ont lancé un financement participatif sur internet pour créer leur bière "Cantou" à Curières.

C’est un roman d’amitié comme dit la chanson, qui a débuté sur les bancs de l’école et se poursuit aujourd’hui avec le projet de création d’une bière artisanale sur le Nord-Aveyron. "Cantou", tel est le nom de cette nouvelle boisson houblonnée, comme l’on se retrouve au coin du feu pour partager un bon moment, initié depuis un an par Lilian Fabre et Gabin Balitrand. Ce dernier, originaire d’Espalion, a découvert le plaisir de l’orge et de ses saveurs lors d’un tour du monde, au gré de visites de brasseries et de dégustations, évidemment. Histoire de peaufiner son palais.

De l'aviation au houblon

Une véritable passion qui a poussé Gabin à délaisser son activité d’ingénieur aéronautique à Toulouse, pour voyager avec son ami dans les parfums de la bière. Pour cela, le duo a lancé un financement participatif sur internet. "Plus qu’un financement, c’est une façon d’intégrer les gens au projet à travers une contribution décalée", précise Lilian Fabre, originaire de Soulages-Bonneval, bien connu sur l’Aubrac pour ses activités au sein du tissu associatif culturel et sportif. En ce sens, suivant le montant de participation, on peut se retrouver convier avec un(e) ami(e) à l’inauguration de la bière "Cantou" courant décembre pour offrir et déguster un beau cadeau de Noël.

D’ici là, les copains (d’abord) comptent aménager le site à Curières à la rentrée pour concocter une gamme fixe, une gamme éphémère pour être en lien avec le rythme des saisons, une gamme "fût" car sur l’Aubrac, on sait faire la fête et on ne compte pas seulement sur la pluie pour l’arroser, et même une gamme à l’attention des cafés hôtels et restaurants. "J’aime mon pays, j’y travaille pour développer l’Aubrac que j’adore, ce nouveau produit est réalisé dans cet esprit", conclut Lilian.

Pour contribuer au financement participatif :

https://www.miimosa.com/fr/ projects/lancement-de-la- brasserie-du-cantou?l=fr& fbclid=IwAR23vuxGqp5SfW- tI2zHtGzAwo41l5AgKdUe63YFCw9YY SFNm2R7wYRsBvo