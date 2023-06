Cyclisme : 600 cyclistes à Millau pour la manche française de la coupe du monde de gravel

Ces samedi 17 et dimanche 18 juin, Millau devient capitale du gravel et accueille des cyclistes professionnels pour la Wish One gravel race.



Pour la deuxième du nom, la Wish One gravel race, support de la coupe du monde de gravel, revendique 600 inscrits sur une formule qui a fait peau neuve. L'an passé, une seule journée de compétition était prévue. Ce week-end des 17 et 18 juin, plusieurs courses ont été ouvertes : des épreuves jeunes et pour les amateurs le samedi ; la course reine (145 km) et une de 101 km le dimanche. "C'est un record pour notre épreuve", note l'organisation.

Quatre difficultés majeures

Le tracé a aussi été revisité, même si ses grandes lignes restent les mêmes. Le départ se fera cette fois de Sainte-Estève pour rejoindre le causse Noir par la Pouncho et ses grandes pistes, puis le Larzac par La Roque-Sainte-Marguerite. Sur le plateau, les coureurs passeront par le camp militaire, La Cavalerie.

C'est à ce moment que les surprises interviennent pour les coureurs avec un joli coup de pétard dans la côte du Rouquet (1,1 km à 8,5%) avant de repasser dans la cité templière larzacienne. Le peloton rejoindra ensuite Brunas avant d'entamer "une descente pittoresque", selon les mots de Maxime Poisson, l'organisateur de la course, vers Saint-Georges-de-Luzençon.

Une fois en bas, les coureurs longeront le Tarn avant d'entamer la dernière difficulté, la côte du pont bleu pour remonter vers les Cazalous (1,8 km à 7,7%), lieu de l'arrivée et unité de production de Wish One, pas encore en fonction.

Les noms des coureurs élite est désormais connue. Bien qu'annoncé par l'organisation, Niki Terpstra, vainqueur l'an passé, ne figure pas dans la liste des favoris communiquée par l'organisation. "Il y aura les meilleurs spécialistes du gravel américain comme Freddy Ovett et Russel Finsterwald et les Européens comme Piotr Havik Diederik Deelen, indique Wish One. Il y aura les meilleures féminines du peloton international comme Carolin Shiff, Svenja Bentz ou Luise Valentin."

Cette manche de coupe du monde, comme l'an passé, est la seule qui se tiendra en France. Elle permettra aux coureurs de se qualifier pour les championnats du monde des 7 et 8 octobre. Ils auront lieu à Veneto en Italie.