Thérondels. Aînés ruraux : succès de la première journée interclubs

Dans le courant du mois de mars une rencontre entre les responsables des clubs des Aînés ruraux du Carladez (Lacroix-Murols, Mur-Taussac, Brommat et Thérondels) a eu lieu à Brommat. Au cours de celle-ci de très nombreux sujets avaient été abordés et notamment celui de faire ensemble un repas inter-clubs pour permettre de resserrer les liens et de mieux se connaître.

Ainsi dernièrement un repas dansant a eu lieu au restaurant Malet à Lavastrie dans le Cantal. Ce sont 120 personnes qui ont pris place à bord de deux cars pour passer une agréable journée. Accueillis par le personnel de la maison Malet, les convives ont fait honneur au repas dans une ambiance festive permettant de mieux se connaître et d’échanger. Ensuite les airs d’accordéon de Laurent invitaient les amateurs de danses à se retrouver sur le parquet pour des danses endiablées permettant de faire la digestion.

Cette rencontre s’est poursuivie tard dans l’après-midi avant de songer au retour sur le Carladez. Une journée qui demande à être renouvelée aux dires de nombreux participants.

Afin de pérenniser ces liens une réunion aura lieu en septembre pour élaborer d’autres projets.