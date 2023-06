Montrozier. Les cahiers de Léonie dans vos boîtes aux lettres

L’association "Mémoires de nos villages" vient d’éditer son septième ouvrage sur "Les cahiers de Léonie". Il sera distribué aux adhérents, dans les boîtes aux lettres ces jours-ci. Madame Vernhes, présidente de cette association est secondée par une équipe de personnes bienveillantes qui travaille autour de ce cahier.

Dans ce nouveau numéro, les lecteurs pourront découvrir toute une documentation sur Maurice Fenailles à la découverte de Toutânkhamon. Une présentation de Monsieur Causse notre futur centenaire, dont le parcours de vie est honorable.

Vous découvrirez l’arrivée de radiodiffusion, des premiers robots électriques et de toute chose dont on parle aujourd’hui. Verbicrucistes et cruciverbistes : connaissez-vous la différence entre ces deux termes ? Vous hésitez… Rendez-vous dans le cahier de Léonie n° 7 à la page 27 vous y découvrirez la réponse.

Si vous souhaitez adhérer à l’association, vous pouvez la contacter par mail : memoiresdenosvillages@gmail.com