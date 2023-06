Olemps. Samedi, le foot fera la fête avec sa "Ricoulade"

Henri Montal, dit Ricou, l’un des fondateurs du club auquel il s’est dévoué durant toute sa vie, a quitté les vertes pelouses olempiennes en 2015. Depuis, on perpétue son souvenir en fêtant tous les ans la "Ricoulade", la fête du club qui fédère petits et grands, joueurs et supporters.

Le rendez-vous est fixé samedi 24 juin du côté du stade… Henri-Montal dès 9 h du matin pour l’ouverture de la buvette pour partager un petit-déjeuner.

À partir de 9 h 30, il y aura de bonnes affaires à réaliser avec une vente du surplus de la boutique à prix cassés.

De 9 h 45 à 11 h 30, ce sera porte ouverte à l’école de foot qui proposera des ateliers, jeux et matchs pour les U7/U9 et les U11/U13 avec un tournoi (catégories mixées sur plusieurs équipes). Une nouveauté, cette année, une réunion d’information se déroulera de 10 h à 11 h, l’objectif étant de présenter les différentes commissions, le fonctionnement du club pour les années à venir et également, à travers cette réunion, de recruter peut-être des bénévoles. Joueurs du club et parents pourront y participer et seront les bienvenus.

À partir de midi, repas complet pour 9 €, comprenant saucisse ou merguez, frites, dessert et boisson.

À 14 h 30, Challenge Henri-Montal ouvert aux licenciés, à leurs familles, aux anciens licenciés… Pensez à vous inscrire ! Engagement : 50 € par équipe.

Informations : 0 750 668 647 ou per19.DAVID79@gmail.com