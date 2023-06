Saint-Amans-des-Cots. Le thème de l’approvisionnement en eau au menu des élus communautaires

Lors du dernier conseil, les élus de la Communauté de communes Aubrac/Carladez/Viadène se sont réunis en séance de Conseil communautaire à Montézic, sous la présidence de Jean Valadier. On retiendra :

Fonds de concours accordés à trois communes

Pour la commune de Saint-Chély-d’Aubrac, trois projets : la sécurisation des piétons dans la traversée du village Pouget Jouve (fonds de concours de 3 325 € sur un projet de 11 650 €) ; l’aménagement d’une aire de jeux pour enfants (fonds de concours de 8 456 € sur un projet de 22 550 €) ; la rénovation de voiries communales (fonds de concours de 22 764 € sur un projet de 60 705 €).

Pour la commune de Murols : la rénovation et mise en conformité de la salle communale (fonds de concours de 45 000 € sur un projet de 200 010 €). Pour la commune de Montpeyroux : la rénovation de voiries (fonds de concours de 30 000 € sur un projet de 98 434 €). Renouvellement de la convention de partenariat avec la commune de Thérondels

Ce conventionnement porte sur l’entretien et la valorisation du site communautaire de la Presqu’île de Laussac durant la saison touristique.

Chemin de Grande Randonnée GR® 465

Créé en 2014, le GR® 465 "Des Monts du Cantal à la Vallée du Lot" (de Murat à Conques) traverse le nord du territoire communautaire (Mur-de-Barrez / Taussac / Murols) avant de poursuivre vers Entraygues-sur-Truyère. Les élus ont validé le projet d’installation de panneaux de signalétique directionnelle pour améliorer la qualité de pratique du GR® 465, offrant une passerelle avec le Cantal. Ce projet signalétique, travaillé avec le Parc naturel régional de l’Aubrac et la Communauté de communes Comtal Lot et Truyère, prévoit un respect du paysage et un placement optimal des panneaux pour éviter les égarements. Le plan de financement, prévoit une participation de 1 275 € de la Communauté de communes et 547 € du Département de l’Aveyron, sur un montant de 1 822 € HT. Une aide de 250 € pour aider le financement du Bafa / BAFD Ce secteur de l’animation rencontre des difficultés de recrutement, en particulier dans les centres de loisirs (Accueils de Loisirs Sans Hébergement – ALSH) du territoire. Une condition préalable : le passage de la formation doit se faire auprès d’un organisme habilité par la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).

Le Relais Petite Enfance : un soutien aux parents et au métier d’assistantes maternelles

Le Relais Petite Enfance (RPE), anciennement RAMp pour Relais des assistantes maternelles et des parents, organise en itinérance d’un point à l’autre du territoire communautaire des accueils et animations avec les "haltes jeux". Pour contacter le RPE : Ingrid Laigle au 07 87 52 83 79 ou ramp@ccacv.fr Une convention inédite avec EDF pour un protocole de distribution d’eau potable à l’été 2023 La Communauté de communes est mobilisée avec les services de l’État, l’Agence de l’eau, l’Agence Régionale de Santé, Véolia mais aussi EDF pour prévenir une rupture d’approvisionnement. Le protocole détaille les procédures de communication à mettre en œuvre dans les solutions d’approvisionnement en eau pour alléger le captage dans le cours d’eau du Siniq.

Sur ce volet, deux pistes sont explorées : solliciter comme en 2022 la ressource en eau gérée en régie (par transport en camion) et mettre en place un système de prélèvement en priorité dans le retenue EDF de Sarrans.

Pour rendre possible ce deuxième cas de figure, les élus ont ainsi adopté une convention avec EDF, qui définit les obligations et droits du concessionnaire, de la Communauté de Communes et du délégataire Véolia.

Un schéma directeur sur l’eau potable pour anticiper l’avenir. M. Jean Valadier a détaillé le sens du schéma directeur sur l’eau potable qu’il propose à tracer dans les 30 ans à venir. Les élus communautaires ont acté la consultation d’un prestataire pour conduire ce schéma directeur en 3 phases sur le périmètre de la régie (étude besoins/ressources, infrastructures, scénarios) en n’omettant pas la thématique agricole.

Pour accompagner la démarche, la Communauté de communes sollicite l’appui financier de l’Agence de l’eau et du Département.