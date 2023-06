Espalion. Les moins de 18 ans vice-champions d’Occitanie

C’est dans le chaudron de Tournefeuille que se déroulaient ce week-end les finales régionales .

C’est peu dire qu’il y faisait chaud dans la région toulousaine, avec la météo mais surtout par l’ambiance proposée par les supporters d’Espalion venus nombreux dans le car affrété par Ruban bleu. L’intensité du match proposé par Espalion et Clermont -Salagou aura été une belle récompense.

Contrairement au match à Espalion où les locaux avaient déjoués, ils auront fait jeu égal toute la partie contre cette redoutable formation qui les avait largement dominés lors de cette rencontre en poule. Le score de parité à la mi-temps a fait douter les Héraultais venus un peu trop confiant.

La deuxième partie du match ne baissera pas de rythme, malheureusement trop sanctionnés par des 2 minutes (et uniquement Espalion !) les garçons vont courir après le score jusqu’au bout. Et même en se retrouvant à 3 (sic) pendant une minute, ils vont quand même recoller pour proposer quatre dernières minutes de folie. Les Héraultais feront preuve de plus de roublardise (mais pas sanctionnés) et garderont ce petit but d’avance jusqu’au bout, bravo à eux. Défaite 29-28.

Grosse déception bien évidemment au coup de sifflet final, mais cette défaite ne doit pas faire oublier une superbe saison pleine de promesses pour ce groupe qui mérite les félicitations. Premier de la première phase avec une seule défaite. Deuxième de la poule haute avec une seule défaite. Une victoire à Montpellier en demi-finale et une finale où ils n’ont rien lâché. Merci aux joueurs et aux coachs Lescek, Jeff et Max ainsi qu’aux supporters qui ont suivi nombreux toute la saison.