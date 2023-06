CARTE. Risque incendie : trois départements d'Occitanie placés en vigilance jaune par la météo des forêts

Le soleil et les fortes chaleurs seront de retour dès ce vendredi, plusieurs départements sont en vigilance jaune pour risque de feu de forêt ce vendredi.

Le long épisode orageux qui s'abat sur le pays depuis plusieurs semaines va faire une pause vendredi 23 juin 2023, toutes les vigilances de Météo France seront levées. Mais une des problématiques de l'été va prendre le relais, à savoir les risques de départs de feux.

Sur le pourtour méditerranéen, où la plupart des départements connaissent une sécheresse précoce et très marquée, le risque d'incendie sera "modéré" ce vendredi. La vigilance jaune concerne les Pyrénées-Orientales, l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse.

Les départements concernés par les risques de feu de forêt ce vendredi. Capture - Météo France

La météo des forêts est un nouvel outil mis à disposition par Météo France depuis le 1er juin 2023. Dans une optique de prévention, il indique le niveau de danger de feux de forêts en se basant sur les prévisions météorologiques et l'état de sécheresse de la végétation.

Retour du soleil et des fortes chaleurs

Jusque dans la nuit, 11 départements sont placés en vigilance orange aux orages et 66 sont en jaune ce jeudi. Le ciel sera bien plus clément à compter de vendredi, notamment en Occitanie où du soleil est attendu dans ses 13 départements.

Selon les prévisions de Météo France, les 30°C seront dépassés dans le Gard, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. Il fera plus de 25°C dans la plupart des départements, quand il pourrait faire autour de 23°C à Rodez (Aveyron) et Mende (Lozère).

Un temps estival dès ce vendredi en Occitanie. Capture - Météo France

Le week-end s'annonce aussi très ensoleillé. Dimanche 25 juin pourrait être la journée la plus chaude de la semaine, les 30°C seront dépassés partout en Occitanie dans l'après-midi.