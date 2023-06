Saint-Saturnin-de-Lenne. Des hôtels à insectes sur le territoire

Il faisait très beau ce samedi matin 17 juin et la cour de la bibliothèque du village était très animée. En effet un atelier de fabrication d’hôtels à insectes s’y déroulait. Madeleine Jaoul, responsable, et les bénévoles de la bibliothèque accueillaient 25 participants : en majorité des enfants accompagnés par leur maman et aussi quelques adultes.

A partir du kit fourni, chacun a travaillé avec application pour réaliser son hôtel, une petite maison au toit vert où les insectes auxiliaires et pollinisateurs du jardin trouveront refuge.

Cet atelier s’inscrivait dans le cadre des animations "Autour des jardins" proposées par la communauté des communes des Causses à l’Aubrac.

Le verre de l’amitié offert par l’association "L’Elan de Saint Sat" a clôturé cette matinée. Il ne restait plus aux participants qu’à installer au mieux ce gîte dans leur jardin et attendre que les insectes le repèrent et s’y installent.