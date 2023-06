Espalion. EDF Hydro soutient les dynamiques économiques

C’est tout naturellement qu’EDF a souhaité accompagner cette dynamique locale à travers cette nouvelle convention de partenariat.

Nathalie Couseran, vide-présidente en charge de l’attractivité, représentante de Nicolas Bessière, président de la communauté de communes Comtal, Lot et Truyère et Alain Picasso, directeur de l’Agence EDF Hydro "Une rivière, un territoire – Développement" ont signé le renouvellement de la convention de partenariat pour le soutien du pôle économique de la communauté de communes Comtal, Lot et Truyère.

Dédiée au développement économique des territoires dans les domaines de l’eau, l’énergie et l’environnement, l’Agence EDF "Une rivière, un territoire – Développement", témoigne de l’engagement d’EDF aux côtés des acteurs locaux et de son ambition de contribuer activement à la création de valeurs, d’emplois et à l’innovation dans les vallées où EDF assure la production hydroélectrique.

Ainsi, elle contribue au développement de projet notamment par la mobilisation de moyens financiers, de son expertise et de la mise en réseau des acteurs et elle accompagne le territoire dans des démarches de renforcement de son attractivité. EDF, entreprise à mission, engagée pour les enjeux de transition énergétique, est durablement présente aux côtés des acteurs économiques de l’Aveyron pour faciliter la création d’entreprises et les dynamiques d’attractivité du territoire.

La communauté de communes Comtal, Lot et Truyère soutient et anime la vie économique de son territoire en s’appuyant notamment sur son Pôle économique. La création et l’accompagnement de nouvelles entreprises sont un marqueur essentiel de bonne santé économique d’un territoire. Les entreprises soutenues ont généralement un taux de survie supérieur aux autres : 51 % de taux de survie à 5 ans, pour les entreprises non aidées ; 61,2 % pour les créateurs ayant bénéficié d’un accompagnement ; 59,5 % pour les créateurs aidés financièrement.

Après 5 ans d’existence, les entreprises pérennes emploient en moyenne 3,5 personnes.

Le Pôle économique s’adresse à tous types de projets de création d’entreprise, qu’ils soient commerciaux, industriels ou tertiaires, dès lors que le projet est rentable et créateur d’emplois.

Il met en place la mise à disposition de bureaux bien équipés, l’octroi de prêts travaux, et l’accompagnement personnalisé des créateurs (assistance technique, aide au montage de dossier, mise en relation avec des partenaires économiques…), en fonction du domaine d’activité de l’entreprise.

Au vu de l’intérêt des dynamiques économiques portées par la communauté de communes Comtal, Lot et Truyère qui s’inscrit plus largement dans un enjeu de renforcement de l’attractivité du territoire, de promotion de l’entrepreneuriat et d’expérimentation de solutions innovantes pour un développement du territoire, EDF a souhaité accompagner cette initiative à travers cette convention de partenariat.

L’agence témoigne de son engagement aux côtés des acteurs locaux et de sa volonté de participer activement au développement économique de ce territoire.