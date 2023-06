Thérondels. Ladinhac : l’association de Sauvegarde fait revient sur ses activités

L’association de Sauvegarde du patrimoine de Ladinhac s’est réunie en assemblée générale, en présence du maire, Jean-Michel Guimontheil.

La présidente, Solange Venzat a remercié les personnes présentes, la municipalité et les bénévoles qui s’investissent pour l’entretien et l’embellissement du village. Elle est ensuite revenue sur le bilan de l’année 2022 : la fête du village qui a connu son succès habituel, la mise en place d’une table de pique-nique, du panneau d’affichage, l’aménagement de la place… La présidente a présenté le bilan financier en l’absence du trésorier Cyril Laffon excusé. Les bilans moral et financier ont été approuvés. Les projets 2 023 ont été abordés avec notamment, la mise en sécurité de l’accès de la salle de réunion ; remplacement des tuiles manquantes sur le clocher ; accès aux poubelles ; peintures du portail du cimetière ; démoussage du caniveau derrière l’église… L’organisation de la fête qui aura lieu dimanche 30 juillet a été longuement abordée et le programme a été arrêté.

Au cours de la rencontre qui s’est terminée autour du verre de l’amitié, le bureau a été reconduit : Solange Venzat, présidente ; Christel Couzy, vice-présidente ; Lydie Rocagel, secrétaire ; Cyril Laffon, trésorier.