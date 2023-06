Montrozier. Les nouveaux arrivants reçus en mairie

Une belle rencontre entre élus et citoyens s’est déroulée ce vendredi dans la salle municipale de Gages. Le maire Laurent Gaffard a pris la parole pour présenter ses élus et conseillers et aborder les compétences et les caractéristiques de sa commune aux nouveaux arrivants. "D’un côté le Causse, de l’autre les Palanges et au milieu partagé par la RN 88 notre commune de Gages" le ton est donné et la présentation se fait en suivant : médiathèque, agence communale, les activités associatives qui recrutent et bien sûr la micro-crèche, une école primaire qui accueille 8 classes (dont 170 élèves), une nouvelle cantine refaite aux normes écologiques, et tout ce dont la commune dispose.

Le maire a ensuite donné la parole aux arrivants et chacun a dévoilé sa raison de devenir Gageois.

Autour d’un verre de l’amitié, le classeur de bienvenue a été remis à chacun.