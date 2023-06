Saint-Amans-des-Cots. Ils ont appris les gestes qui sauvent

Groupama a lancé en 2022 un programme national "Les gestes qui sauvent", ouvert à tous à partir de 10 ans, avec l’ambition de former 100 000 personnes sur ses 14 départements de couverture dont l’Aveyron. Cette formation s’est déroulée dernièrement à Saint-Amans-des-Côts avec des volontaires très motivés à acquérir les gestes des premiers secours. Ils étaient une quinzaine le matin et une douzaine l’après-midi, venus du club des Seniors de Thénières et de la Viadène ainsi qu’un petit groupe initié par Marie Cottier du point info séniors. Ils ont suivi avec attention les explications et les démonstrations des intervenants de la Sécurité civile : reconnaître un arrêt cardiaque, savoir réagir en cas d’étouffement, de malaise. Autant de situations qui peuvent arriver n’importe quand et pour lesquelles on doit pouvoir compter sur n’importe qui. En France, 20 000 vies pourraient être sauvées chaque année si nous étions tous formés aux gestes de premiers secours. Agir rapidement en attendant l’arrivée des secours peut faire toute la différence.

www.groupama.fr/regions/occitanie/inscription-gestes-qui-sauvent/