Laissac-Sévérac l'Église. Le club du Clouquié sur le Canal du Midi

Le 16 juin, le club du Clouquié de Sévérac-l’Église organisait sa sortie annuelle. La destination choisie était le Canal du Midi. Ce fut une journée plutôt longue : départ à l’aube et retour au crépuscule, mais très enrichissante et très divertissante. Premier embarquement à Sévérac-l’Église et après plusieurs arrêts pour accueillir au fur et à mesure tous les membres du club, direction Toulouse et plus particulièrement Renneville.

C’est sur la péniche Surcouf que la croisière s’est déroulée, et elle leur a permis de passer une très belle journée. À l’aller, les participants ont profité d’une petite navigation tout en douceur le long de superbes berges ombragées, du passage de plusieurs écluses et d’une arrivée à Port- Lauragais. Ce fut ensuite la pause méridienne avec un déjeuner au restaurant dans le sous-sol de la péniche, suivi d’un petit moment de détente à ce point de retournement. Le retour s’est effectué suivant le même schéma. Le soleil était de la partie tout au long de la journée. La cinquantaine de personnes présentes a pleinement savouré ce moment de détente où les soucis quotidiens ont été largement oubliés, laissant place aux plaisirs les plus simples : un sourire, un échange, une plaisanterie, une photo, un bon repas, une promenade. Que de bons souvenirs à conserver ! Le club remercie infiniment le chauffeur du bus qui a partagé cette journée avec eux, de manière très professionnelle bien sûr, mais également très conviviale et très chaleureuse en se joignant largement à l’activité du groupe.