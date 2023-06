Une équipe féminine Espalion-Laissac aux Raquettes FFT

Récemment, s’est déroulée à Rodez l’épreuve féminine par équipes des raquettes FFT. Une équipe composée de joueuses des clubs amis du Tennis Club Espalion et du Tennis Club Laissac-Sévérac-l’Église était engagée. Les clubs de Rodez, Sébazac et Decazeville étaient également représentés. Ce tournoi réservé aux dames non classées jusqu’à 30/04 avait pour mots d’ordre : esprit d’équipe, plaisir et convivialité sur et en dehors d’un court. Mission accomplie : de jolis points, des parties serrées, des super tie-breaks, des émotions, des sourires, des moments partagés, et pour la plupart d’entre elles la découverte du tennis en compétition. Ceci grâce aux bénévoles du comité départemental Aveyron qui ont accueilli et accompagné les joueuses, leurs familles et enfants tout au long de la journée.