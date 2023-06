Laissac-Sévérac l'Église. Familles rurales : le pôle Petite Enfance présente son bilan annuel

L’association Familles rurales du Laissagais, en charge de la gestion du pôle Petite Enfance de Laissac caRAMel et guiMAuve a tenu son assemblée générale en présence de personnalités invitées et de nombreux parents adhérents. Des panneaux avec photos et graphiques, apposés sur les vitres du bâtiment, reprenaient tous les moments forts de l’année 2022, ainsi que les résultats d’exploitation de l’association.

La petite crèche guiMAuve y exposait ses partenariats avec l’Ehpad pour le lien intergénérationnel, ou avec la bibliothèque pour des temps de lecture, ses ateliers à thèmes, yoga, musique… Le relais Petite Enfance caRAMel affichait une sélection de photos de haltes jeux, lieux d’accueil pour les assistants maternels et/ou les parents d’enfants en bas âge, avec les ateliers peinture, transvasement, motricité, etc. Les bénévoles de l’association ont remercié les partenaires financiers (communauté de communes des Causses à l’Aubrac, CAF, MSA) qui assurent le budget de fonctionnement du pôle Petite Enfance, les administrateurs, notamment les nouveaux, et exprimé leur gratitude à l’ensemble du personnel du Pôle. Toutes les activités éducatives, ludiques et variées, ont fait l’unanimité auprès de tous et les rapports ont été approuvés, avec la certification du commissaire aux comptes. David Minerva, maire de Laissac-Sévérac l’Eglise, a salué dans son allocution le professionnalisme et le dynamisme de l’équipe du pôle Petite Enfance, et la bonne maîtrise des comptes financiers de l’association. Le pot de l’amitié a clôturé la soirée où chacun a pu échanger sur les résultats et les projets à venir.