À Gaspard Gode-Monteil le premier tournoi d’été d’Espalion

Samedi et dimanche, le Tennis Club Espalion organisait un TMC (Tournoi multichances) Messieurs ouverts aux joueurs classés entre 30/3 et 15/5.

Beau soleil et grosse chaleur ont accompagné tout le week-end les dix joueurs venus des clubs de Marcillac, Onet-le-Château, Bozouls, Millau et… Aléria (Corse). Sur les nouveaux jolis courts bleu et vert du foirail, Gaspard Gode Monteil (30), jeune joueur du Tennis Club Aléria mais fidèle habitué des étés espalionnais, s’est imposé en finale face au local Alain Bessac (30). Ce jour et demi de compétition lance la saison des tournois sur le bord du Lot qui se compose ainsi : samedi 1er et dimanche 2 juillet : TMC Messieurs (15/4 – 15/1) ; samedi 29 et 30 juillet : TMC Dames (NC – 30/1) ; du 31 juillet au 13 août : tournoi Jeune Mozaic (11-12 ans, 13-14 ans et 15-18 ans).

Également du 31 juillet au 15 août : Tournoi Open qui reste un moment fort de l’été espalionnais. Les inscriptions sont ouvertes dès à présent, ne tardez pas !