Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. La nouvelle boutique Arti’Sens inaugurée

Après l’ouverture de sa nouvelle boutique, place des Fruits le 2 mai dernier, l’association Arti’Sens, inaugurait le local en présence du maire, Marc Bories, d’élus de la commune, des communes environnantes, de la communauté des communes des Causses à l’Aubrac, des membres de l’association, des représentants de l’association des commerçants, artisans et professions libérales locales, des habitants.

L’aménagement des locaux a été conçu par l’architecte Magali Aldebert et les travaux ont été réalisés par les artisans locaux dans les délais. Les visiteurs pourront déambuler dans un espace spacieux lumineux et très bien aménagé. Comme le souligne la présidente de l’association, Axelle Bonamy : "Ce jour marque un nouveau chapitre dans l’histoire de l’association. Arti’Sens a été créée en 2018, pour soutenir et promouvoir les artistes, artisans et petits producteurs locaux. Dans un premier temps avec l’organisation de boutiques éphémères, des Journées européennes des métiers d’art ainsi qu’un marché de Noël. Puis en 2022, l’association a ouvert sa première boutique permanente sur St-Geniez."

L’appel à projet lancé par la mairie de St-Geniez est tombé à pic. C’était une opportunité de pouvoir s’agrandir et soutenir encore plus de créateurs." Actuellement, l’association regroupe une quarantaine d’adhérents dont 27 créateurs dans la boutique. À l’issue des différents discours, toute l’assistance était invitée à partager le vin honneur.