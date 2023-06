Laguiole. Que la fête de la montagne est belle !

Organisateurs et élus se sont réunis à la station du Bouyssou, pour l’inauguration de la 5e édition de la fête de la montagne, qui se déroula dimanche toute la journée. Le président de l’association "Les amis du Parc Naturel de l’Aubrac" Michel Rouquette, rappela la genèse de la fête "Tout a commencé en 2017, le but étant de réunir tous les habitants de l’Aubrac, autour d’activités sportives de pleine nature. Cela a eu lieu à Saint-Urcize, suivit de Nasbinals, Brameloup, Bonnecombe et Laguiole cette année, la boucle est bouclée".

Le maire Vincent Alazard a souligné "l’intérêt des activités pleine nature qui se sont développées. On constate suite au changement climatique qu’il faut se repositionner et se diversifie. La fête est une belle vitrine de ce que l’on peut faire sur ce site que l’on partage, une solidarité exemplaire du plateau pour cet événement, félicitations à tous". Le président de la communauté de communes Jean Valadier rendit un hommage chaleureux à Michel Rouquette, fer de lance de l’événement : "Une énergie que vous avez insufflée sur le territoire. L’Aubrac est une terre généreuse et solidaire. La mobilisation autour de cette fête en est l’exemple". A son tour Laurent Mouliade, représentant du Parc de rappeler que "le parc est là pour impulser. Avec l’association Les Amis du Parc, ce sont des habitants qui s’approprient leur territoire". Le député Stéphane Mazars souligne, quant à lui : "Affirmer que nous sommes sur la montagne, c’est le plateau avec des femmes et des hommes au caractère bien trempé. L’Aubrac est un terrain de jeux exceptionnel, demain est un clin d’œil aux jeux olympiques qui se déroule à Paris en 2024 une chance pour notre pays, un défi aussi 600 000 spectateurs sont attendus, et en septembre la coupe du monde de rugby la cohésion d’une nation".